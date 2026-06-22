高校柔道九州大会 情報・岩川選手や国分中央・吉村選手が優勝「今回こそ優勝できて良かった」
鹿児島できのう21日開かれた高校柔道の九州大会。個人戦では、県勢2人が頂点に立ちました。
個人戦は男女それぞれ7階級で争われ、高校総体の各県の大会で上位2人に残った選手たちが出場しました。
女子57キロの準決勝。3月の全国大会でベスト8入りした国分中央高校の吉村真心選手は福岡の選手と対戦。積極的に仕掛けますが、技をかけきれません。
4分間の試合で決着がつかず、試合は延長戦へ。
（国分中央高校3年 吉村真心選手）「絶対に自分が勝つという思いで、最後まで前に出て攻めたのがよかった」
最後は得意の足技で勝負あり。決勝でも勢いそのままに勝利し、頂点に立ちました。
（国分中央高校3年 吉村真心選手）「投げて勝つことを意識して戦った。インターハイでも優勝を狙って頑張る」一方、男子90キロ級では
一方、男子90キロ級で決勝に進んだのは、鹿児島情報高校の岩川央樹選手。
（鹿児島情報高校3年 岩川央樹選手）「（これまで）九州大会のたびに、絶対に優勝すると言っては、1回戦2回戦で負けてしまっていた」
相手は、去年秋の九州新人戦のチャンピオン、佐賀工業の山本選手。この時、岩川選手は2回戦敗退でした。
リベンジマッチ。序盤から、得意の担ぎ技を狙います。
苦しい展開も粘り切り、勝負は延長戦へ。激しい組み合いが続きます。
最後は大内刈りで有効を奪い、みごと、優勝しました。
（鹿児島情報高校3年 岩川央樹選手）「先生からよくやったと言われて、自分でも嬉しくて。優勝できてよかった」
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