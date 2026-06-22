鹿児島市の保育園で保育士1人が複数の園児に対し、服をつかんで引きずったり放り投げたりする虐待をしていたことがわかりました。

虐待があったのは鹿児島市柳町の同胞保育園です。

園児の元気がない様子を不審に

市などによりますと、虐待があったのはいずれも今年4月以降で、園児の元気がない様子を不審に思った園長が室内を映した映像を確認したところ、保育士が園児の服をつかんで引きずる様子や激しく叱責する様子などが映っていたということです。

園は先月下旬に市に通報。立ち入り調査の結果、市は虐待7件と、虐待の疑い1件を認定し、今月15日付で園に改善勧告の行政指導を行いました。

「期待通りに動いてくれないことについカッとなってしまった」

保育士は園の聞き取りに対し「期待通りに動いてくれないことについカッとなってしまった」と話しているということです。

（園を運営・県社会福祉事業団 下村一彦理事長）「保護者、園児の皆様に大変申し訳なく思っている。まず園児のケアにしっかり取り組んでいく。今後このようなことがないように職員一丸で取り組んでいきたい」

外部の心理士による専門的なケア

事業団は、園児や保育士を対象に外部の心理士による専門的なケアを行い、来月中旬までに市に改善報告書を提出することにしています。

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