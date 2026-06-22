美人パチンコライター内藤沙季、写真集で大人の色気あふれる“フィーバーグラビア”を解禁！

美人パチンコライター・内藤沙季のデジタル写真集『Development』が発売中！大人の色気あふれる“フィーバーグラビア”必見!!

美人パチンコライターとして注目される内藤沙季のデジタル写真集『Development』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店で一斉に発売されている。

内藤沙季 © 郇澤和之／集英社 内藤沙季 © 郇澤和之／集英社

現役ファッションモデルでもある彼女は、高身長で引き締まったスレンダーボディと、クールビューティーな美貌が魅力。本作では、SNSでは見せない大人の色気あふれる姿をたっぷりと披露している。

内藤沙季 © 郇澤和之／集英社 内藤沙季 © 郇澤和之／集英社

さらに、2025年からパチンコライターとしても活動する彼女にちなんだ“フィーバーグラビア”も収録。この写真集を眺めながら打てばチャンスが巡ってくるかもしれない、ファン垂涎の一冊だ。

内藤沙季 © 郇澤和之／集英社

【プロフィール】

内藤沙季（ないとう・さき）

1995年1月4日生まれ 神奈川県出身 血液型=A型

身長166cm

趣味：少女漫画を読むこと

特技：短距離走

雑誌『JELLY』の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活躍。2025年の夏頃からパチンコライターとしても活動し、美人ライターとして注目を集めている。

＜SNS＞

公式X【@n_saki_official】

公式Instagram【@n.sakigram】

内藤沙季 © 郇澤和之／集英社