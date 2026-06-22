秋田朝日放送

今年も市街地でのクマの出没が相次いでいます。もし、営業中の商業施設にクマが入ってきたらどうすればいいか。去年居座り被害があった能代市のショッピングセンターで対応訓練が行われました。

能代市柳町のイオン能代店では、市や警察などと連携し全国のイオングループで初めてとなるクマ対応の訓練が行われました。イオン能代店では去年１１月に、クマが自動ドアから侵入し１階の寝具売り場付近に居座る被害がありました。客や従業員は避難しけが人はなく、クマはおよそ２時間半後に捕獲されました。

店では近くでクマの目撃がある場合、自動ドアを手動に切り替えますが、訓練では、事前に目撃がなくクマが自動ドアから店内に入ってきた想定で行われました。

クマを見つけた従業員は周りや店長などに危険を知らせ、館内放送でもクマの居場所を伝え避難を呼びかけます。その後、防火シャッターを下してクマを一定の区域に閉じ込めます。店内にいた客は従業員の誘導に従って、クマがいるフロアから避難していました。

まもなく市や警察などによる現地対策本部が設置され、他のフロアに避難した客をどう移動させるかや、クマの捕獲方法について協議しました。また、商店街にクマが出没した想定の訓練も行われ、スピーカーでクマがいることを周りに知らせ近くの店の中に避難するよう呼びかける対応を確認しました。