ポンドが堅調、英首相辞任を受けて ドル円は１６１円台後半に高止まり＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ポンドが堅調。スターマー英首相が辞任を表明し、政治的ライバルのバーナム氏が労働党党首選に名乗りを挙げた。英国債が全年限で買われ、利回りが低下している。市場は政局変化を好感しているもよう。有力候補であることからスムーズな政権交代への期待もあるようだ。ポンドが対ドル、対円、対ユーロなど各主要通貨に対して買われている。ユーロ相場は対ドル、対ポンドで軟化も、対円では堅調。ドル円は161円台で高値を伸ばすも、先週の高値には届かず高止まりしている。ドル指数は先週末水準付近で推移と、ドル高水準を維持している。中東情勢は米国とイランの協議継続を受けて、ひとまず落ち着いている。先週からのドル高や円安の流れには特段の変化はみられていない。このあとNY市場では主要な米経済指標発表は予定されていない。カナダ消費者物価指数、ユーロ圏消費者信頼感速報値などの発表にとどまる。



ドル円は161円台後半での取引。東京早朝の161.19付近を安値に、終日堅調に推移している。ロンドン序盤には高値を161.79付近に更新し、先週の高値161.81レベルに迫った。しかし、上抜けには至らず161円台後半に高止まりしている。先週からの米FRBのタカ派姿勢を受けたドル買いや、それにともなう円キャリー取引などの流れが継続している。中東情勢は、米国とイランとの協議継続が示され、緊張感はやや後退している。



ユーロドルは1.14台半ばでの取引。東京早朝の1.1478付近を高値に、やや下押しされている。ロンドン序盤には安値を1.1442付近に広げた。その後は1.1450台を中心に揉み合っている。ユーロ円は185円台前半での取引。東京朝方には184.62付近まで下落する場面があった。トランプ発言を受けてイラン側が協議から離脱する姿勢を示したことに反応した。しかし、仲介国との話し合いを経て米国とイランとの協議が継続することが示された。ユーロ円はドル円とともに買われ、ロンドン時間には高値を185.38付近に伸ばしている。対ポンドでは買いが先行も、足元では売りに転じている。



ポンドドルは1.32台前半での取引。東京早朝に1.3181付近の安値を付けたあとは、下げ一服。ロンドン中盤には1.3248付近に高値を伸ばし、先週末終値を上回った。この日はスターマー英首相が辞任を表明した。このときは市場は反応薄だったが、有力候補のバーナム氏が労働党党首選に出馬の意向を示すとポンド買い優勢に転じている。英国債が買われ、利回りは低下。ひとまず政局不透明感は落ち着いた。ポンド円は東京早朝の212.48付近を安値に買われている。ロンドン時間には高値を214.23付近まで伸ばしている。ユーロポンドはポンド買い優勢。0.8694付近から0.8650付近まで下押しされている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

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