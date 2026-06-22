FIFAワールドカップ2026。日本の大活躍で、長野市にあるスポーツ用品店では、グッズの売れ行きも好調です。



下高井郡山ノ内町から来た小学4年生は…。



山ノ内町の小学4年生

「（誰のユニフォームを買ったんですか？）久保。私は三笘。（ユニフォームはどんな時に着たい？）日本代表の試合がある時」



来店した長野市の夫婦。妻はブラジル出身だといいます。日頃の感謝を込めて、夫からプレゼントです。





「旦那さんが私にプレゼント」「（次戦は）26日ですよね、応援します」「私は日本のユニフォーム（で応援します）。だから買いに来たの」「期待していますよ、日本に」「日本が一番になると思う。応援している」この店では例年、開幕前に売り上げのピークとなりますが、今回は初戦のオランダ戦の後も、グッズが次々に売れたといいます。スポーツデポ長野店 山田真吾 副店長「名前の入っていないユニフォームが一番売れたんですけど、名前入りだと上田選手や久保選手、この2人のユニフォームが圧倒的に売れています。今までベスト16の壁を越えられていないので、そこを越えてベスト8。長くこの盛り上がりが続くっていうところを期待したいです」