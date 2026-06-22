金融庁と関東財務局・横浜財務事務所は２０日、クイーンズスクエア横浜で親子向け金融経済教育イベント「ワニーサと学ぶ 未来のためのお金の教室ｉｎ横浜」を開催した。ＭＣのタケトや横浜市出身の森三中・村上、メンバー、かけおち・青木マッチョ、ＯＣＴＰＡＴＨの栗田航兵、四谷真佑らが登壇した。

ステージは「ワルーサ襲来！？お金の知識で世界を平和に！？」「学ぼう！お金の知識 みんないっしょに幸せ家族」「うんこお金ドリル 生活編」の３部構成で実施。その他、講義や出展ブースも設けられ、来場者が楽しくお金を学ぶ１日となった。

「ライフプランニング」では各々の夢が語られ、青木は、１年前の同イベントを機にお金の使い方を見直し「ハーレーを購入できた」と報告。村上の「コンパクトで勝手の良い家」、四谷の「都内に家を建てたい」というマイホームの夢や、栗田の「日本の島を買って名前を付けたい」という大きな夢を語った。

エンディングではワニーサも再登場し、１日のイベントを振り返って「皆さんが真剣に聞いてくれて本当に素晴らしい！」と青木マッチョを介してメッセージが伝えられました。メンバーも「本当に楽しかった。毎回出るたびに学びがあり、お子さんたちと一緒に学べるのが良かった」と感想を語りました。

最後は出演者と来場者全員で「お金って、たいせつ〜！」と声を合わせ、ステージイベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

他にも会場内を巡る「ワニーサのお金スタンプラリー」や輪投げコーナーが大盛況となり、子どもたちは楽しみながら知識を深め、ワニーサのオリジナルグッズを手にして笑顔を見せていた。