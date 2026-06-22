本格的なカレーと大きなナンが人気の高岡市にあるインド・ネパール料理店。しかし店にはいま「存続の危機」が迫っています。背景にあるのは、去年秋に厳格化された「外国人の在留資格」です。制度に揺れる現場を取材しました。



去年７月、高岡市にオープンしたインドとネパール料理の店「チャウタリ」です。ランチタイムは ２種類のカレーに大きなナンが付いたセットが人気です。





女性客「おいしいです、ナンとかすごく甘くて、カレーとかもすごく食べやすいし」男性客「おいしいです。豆のカレーいただいているんですけど」店主「間違えて愛情入っちゃったかも」「ハハハハハ」店を営むのは、ネパール出身のバースネット・クリースナさん。来日して２０年。去年、富山に引っ越してきました。女性客「ご主人と奥さんがすごく話しかけてくれるので、すごく温かいし、お気に入りの店になりました」本場仕込みの味と店主の温かい人柄で人気を集めるこの店に、いま「存続の危機」が迫っています。店主 バースネット・クリースナさん「一番の原因は『３０００万円』ですね、資本金。この前までは５００万円の資本金だったからやり始めたけど、３０００万円はやっぱりちょっと難しいですね」背景にあるのは、去年１０月に政府が行った外国人経営者向けの在留資格「経営・管理」の要件厳格化です。改正前は「５００万円の資本金」か「２人以上の常勤職員」の「いずれか」を満たす必要がありました。しかし改正後は「３０００万円の資本金」に加え、「１人以上の常勤職員」などの要件を「すべて」満たすことが条件となりました。資本金が一気に６倍へ引き上げられたことから、この制度は「資本金３０００万円の壁」とも呼ばれています。去年７月に開業したクリースナさんの資本金は５００万円。既に「経営・管理」の在留資格を持っている人には２０２８年１０月までの猶予期間が設けられていますが、それまでに基準を満たすことができなければ、帰国を余儀なくされます。店主 クリースナさん「もう集めようとしても頑張ることができないので３０００万円は。小さい金額じゃないから、もういくら頑張っても３０００万円まではいかないので、最後にまた３０００万円足りなかったら帰るしかないので。もう日本で１回法律作ったら、もう聞く（従う）しかない」３０００万円はすぐに集められるような金額ではないといいます。なぜ、これほど条件が厳しくなったのか。外国人の在留資格手続きに詳しい行政書士は次のように指摘します。行政書士 湯川勇治さん「そもそも５００万円で新事業を作りますとなったら『経営管理ビザ』という、日本にいるための資格が手に入るんですよ。ただその蓋を開けてみると、ビジネスせずに箱だけ用意して何もしていなかった、いわゆる『ペーパーカンパニー』というのが常態化していて、今回の改正に至りました」従来の制度では、資本金５００万円を用意すれば「経営・管理ビザ」を取得できました。しかしこの制度を悪用し、会社経営ではなく「日本への移住」を目的にビザを取得する外国人が相次いだとみられています。東京出入国在留管理局が２０２３年に、悪用の疑いがある３００件を調査したところ、その９割が事業の実態がない「ペーパーカンパニー」だったことが分かりました。今回の規制強化は、こうした悪質な業者を排除することが目的ですが、クリースナさんのように地域に根を張り地道に飲食店を営む人にとっては「高すぎる壁」となっています。店がなくなるかもしれない…その可能性について客は。女性客「味も好きですけど、ご主人と奥さんの人柄で行きたいと思うお店になったので、そういった繋がりが減るのは寂しいなと思います」今回の改正について行政書士の湯川さんは、「金額での選別」ではなく、より実態に即した調査が必要だったのではないかと指摘します。外国人の在留資格手続きに詳しい 行政書士の湯川勇治さん「本来であれば入口を狭めるのではなくて、本当はその在留資格の更新の手続きがあるので、そこでちゃんと実態を調査するべきだったなとは個人的に思います。審査の部分ですよね、本来もっと厳しくすべきなのは」クリースナさんは現在、ネパール人の妻と３人の子どもの５人暮らしです。家族の将来を思うと不安は募るばかりだといいます。クリースナさん「子どもたちには『もしかしたら帰るしかないよ』と言ったんだけど、でもケンカする。子どもたちはまだ何も分からないから、結構ビックリすると思う」解決の糸口が見えないなか、外国人政策に詳しい専門家は「例外的に在留が認められるケースもある」と指摘します。外国人政策に詳しい 名城大学・近藤敦教授「小中高校を受けている、日本語で勉強している子どもが突然本国に帰ってもう一度勉強し直すということは、やはり子どもにとって過酷なので、そういう場合には在留を特別許可すると」法務省のガイドラインによると、子どもが日本の学校で相当期間教育を受け本国への帰国が困難な事情などが認められる場合は、特例的に在留が認められるケースがあります。クリースナさんの子どもは日本で生まれ育ったため、日本語以外はほとんど話せず、ガイドラインに示されたケースに該当する可能性があります。しかし最終的には法務大臣の裁量で判断されるため、在留が認められる保証はありません。クリースナさん「ちゃんと長く働いている、何も犯罪とかもやっていない方たちは、やっぱり守った方が良いなと思います」悪質な事例を防ぐための制度の厳格化が生んだ「大きな壁」。クリースナさんは今の仕事を続け、家族みんなでこれからも日本で暮らしていきたいと願っています。