おととい朝日町の海岸沿いでクマが出没し、町が緊急銃猟により１頭を駆除しました。この時期はクマのエサが乏しい時期で広い範囲を行動することがあり、県は注意を呼び掛けています。



吉本記者

「クマは、海岸と高齢者施設の間にある林に逃げたところを駆除されたということです」



朝日町によりますとおととい午前６時すぎ、朝日町横崎新の海岸沿いで近くの防潮林へ移動したのを町の職員が確認しました。その後、笹原町長が緊急銃猟を許可し、町の鳥獣被害対策実施隊が午前７時半ごろ発砲し、１頭を駆除したということです。朝日町が緊急銃猟を実施したのは初めてです。けが人はいませんでした。





クマは体長およそ１メートル、体重およそ４０キロのオスの成獣でした。周辺ではクマの目撃が相次いでいて、これまで目撃されていたクマと同じとみられています。近所の住民「（１７日ごろから）ここらへんで出るから注意してと知らせは受けていた」「（駆除されて）一安心」長野からの観光客「海岸線で出るとは想像できないからびっくり」県によりますと、今の時期はクマのエサが少なく、草や昆虫などを探して広い範囲を行動することがあるということで、県は鈴など音の出るものを携帯するなど、対策を呼び掛けています。一方、きょう午後、舟橋村でクマのような動物が目撃されました。上市警察署によりますときょう午後３時すぎ、舟橋村舟橋で下校中の小学生が「クマのような動物が田んぼを歩いているのを目撃した」ということです。警察や村の職員が現場を確認しましたが、クマの痕跡は見つかりませんでした。一方で、周辺ではクマよりも小さい動物の足跡が見つかったということです。警察や村は引き続き警戒を呼びかけていて、近くの舟橋小学校はあすの登校について、保護者に車で送迎するよう依頼したということです。