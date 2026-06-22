きのう行われたＦＩＦＡワールドカップ２０２６。日本代表はグループリーグ第２戦で、チュニジアに４対０で快勝しました。富山でもパブリックビューイング会場から熱い声援が送られました。



森本記者

「パブリックビューイングが行われているイオンモール高岡には多くのサポーターが集まり盛り上がっています！」





男の子「上田選手が綺世選手がシュートを打っているのを見たいです」男性２人組「がんばれ日本！」およそ６００人のサポーターが見守る中、試合は早々に動きます。前半の４分。実況「仕掛けていくか縦に行くか！クロスが上がって中に入れた」「これが日本の力！鎌田大地の先制ゴール！」PV会場「わーーー」実況「２試合連続のゴール 鎌田大地」解説「どんなシュートなの？」「うまっ！左足でぴょんって」実況「ヒールで入れてます」解説「左足ぴょんだって」さらに前半３１分。実況「まだ持っているまだ持っているシュート放っていったーー！日本のストライカー上田！ワールドカップ初ゴール。日本にとっての追加点を挙げました」実況「この上田のゴール」解説「股抜きじゃない？」実況「股を通しています」解説「股＋サイドネットは『神』です」後半２４分には…。解説「きたーー」実況「伊東純也！イナズマ純也決めたーーーー日本の青い稲妻・伊東純也。後半の２４分日本追加点３対０」日本のゴールラッシュは止まらず、後半３８分には再び…。実況「佐野海舟が中を見た」解説「きた」実況「クロスが上がって上田の前、どうだ？決まったーーー上田のヘディング炸裂」解説「イケイケドンドンやって」実況「日本４点目」「さあイケイケドンドン。日本４点目」解説「めっちゃ使ってくれるじゃないですか、俺の言葉」実況「使わせていただきました」解説「いいですよ」解説の本田圭佑さんの絶妙な解説とともに盛り上がった昨日の試合。日本は４対０で快勝し、決勝トーナメント進出へ弾みのつく勝利となりました。PV観戦した男の子「まさか４点も入れるとは思わなかった」男性「優勝でしょ 優勝しか見えない。今日の試合見ていると」男子高校生「最高でした。よく４点も決めてくれて。次のスウェーデン戦は、僕たちは学校があるので見られないけど、かげながら応援しているので勝ってほしいと思います」日本のグループステージ最終戦は今月２６日、スウェーデンと対戦します。