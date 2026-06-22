県内でも応援ムードが広がっています。舟橋村の温浴施設 舟橋・立山天然温泉「湯めごこち」では、今月１２日から入浴剤を使って、お湯の色を「サムライブルー」をイメージした色にしています。



利用者の反応は…



利用客

「今日きてみてすごい青色でびっくりしました」

「気持ちすごくすっきりしてて、サッカーとかよく結構観てるんですけど、応援する気持ちにもなりますね、いいですね」

「（青い温泉）びっくりしました」

「やっぱり４点差ぐらいの気持ちの良い勝ち方、期待したいですね」

「頑張れ日本！」





またこの施設では、日本代表が勝利した翌日限定で、ゴールを決めた選手と同じ苗字または名前の人が無料で入浴できるキャンペーンを行っていて…。「上田です」きのう２ゴールを決めた上田綺世選手と苗字が同じ、上田さん。きょうは入浴料が無料になりました。無料特典を受けた上田さん「全国的にも多い苗字だとは思うんですけど嬉しいです」Ｑ上田選手に期待したいことは？「一つでもゴールをとってもらって日本を盛り上げてほしいなと思います」この施設では大会期間中、日本代表が勝利するたびに会員の入浴料を５０円ずつ引き下げる応援キャンペーンも実施しています。湯めごこち 島龍大支配人「真っ青なサムライブルー色に染まっているのでお風呂に入りながら気持ちも応援するような気持ちになれると、お客様からは好評いただいています」「湯めごこちならではの応援の仕方というか、応援する気持ちも更に高くなっていけばいいなと思って」この施設では午後５時までに、上田さん７人と鎌田選手と同じ名前の大地さん１人が、無料で利用できたということです。