指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ『＝LOVE』が、20日・21日の2日間にわたり東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催。目標にしていた東京ドームでの単独コンサート開催を発表しました。

グループ史上最大の動員数となった『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"♡」』公演。2日間で延べ13万2千人（主催者発表）を集客しました。

コンサートの幕開けを飾ったのは2025年にリリースした『とくべチュ、して』。佐々木舞香さん（26）の「こくりチュ、して！」という声を皮切りに、メンバーの歌声とファンからのコールが会場を揺らしました。

最初のMCでは、佐々木さんが満員の客席を見渡して「すっごい泣きそうです」と感想を伝え、「みんな幸せにするために今日1日がんばります！」と力強く意気込みました。

今回、ステージに京都橘高等学校吹奏楽部が参加し、生演奏を加えた特別アレンジで『Be Selfish』や『僕らの制服クリスマス』などを披露する場面も。『Want you! Want you!』では郄松瞳さん（25）が華麗なバトンさばきを見せました。

齋藤樹愛羅さん（21）と野口衣織さん（26）によるユニット曲『Queens』や、佐々木さんのソロ曲『真夜中マーメイド』なども披露され、噴水が噴き上がる演出などで盛り上げました。

プリンセスのような衣装でメンバーが登場した場面では、生バンドの演奏をバックに『お姫様の作り方』や『超特急逃走中』をパフォーマンス。『モラトリアム』では客席一面が鮮やかなグリーンに染まり、センターの諸橋沙夏さん（29）が感極まった表情を見せました。

終盤は『青春“サブリミナル”』や『夏祭り恋慕う』を立て続けに披露。本編ラストの『絶対アイドル辞めないで』では、鮮やかな花火が次々に打ち上がりました。

初日公演のアンコールでは、メンバーがサッカー日本代表のユニフォームを着て登場。『ラブソングに襲われる』や『この空がトリガー』をパフォーマンスし、『探せ ダイヤモンドリリー』では、ファンの大合唱が会場を包みました。

また、初日公演では、10月に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで9周年コンサート『＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を行うことを発表。2日目には、2027年1月に東京ドームで単独コンサートを行うことを発表しました。かねて目標としていた東京ドームに立てることに対して、リーダーの山本杏奈さん（28）は「全員でつかみ取った東京ドームです！」と涙を浮かべ、「指原さん、東京ドーム、一緒に行きましょう！」と満面の笑みを見せました。