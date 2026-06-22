ことし4月、およそ14年ぶりに営業運転に移行した柏崎刈羽原発6号機。



6月21日、佐藤官房副長官が視察に訪れ「安全性向上を追求する現場の姿勢を確認できた」と評価しました。



柏崎刈羽原発を視察したのは原発の監視強化チーム長をつとめる佐藤啓 官房副長官です。



政府は東京電力・柏崎刈羽原発6号機の再稼働に伴い、原発の運営に関する監視強化チームを2025年設置しました。





＜東京電力の担当者＞「福島第一の事故を踏まえまして厳しい状況ですとか様々な状況を想定した訓練を繰り返し行っています」佐藤官房副長官は6号機の中央制御室のほか原発の安全対策設備について確認しました。【佐藤啓 官房副長官】「高い緊張感を持ちながら安全性向上を追求する現場の姿勢をまず私自身がこの目で確認することができたと思います」「東京電力においては引き続き安全最優先で同発電所の運営につとめるとともに地域や社会の皆様の安心につながるように丁寧な情報発信を行っていただきたい」また、佐藤官房副長官は監視強化チームとして関係省庁と連携し発電所の安定的な運営を確認していくとしました。