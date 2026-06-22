まさに「イケイケどんどん」勢いが止まりませんでした！



熱戦が続くFIFAワールドカップで日本は21日、チュニジアと対戦。4対0で快勝しました。県内のサポーターも歓喜に沸きました。ゴールシーンをすべて振り返ります。



新潟市中央区の飲食店「炭火焼鳥三丁目酒場」では……



＜記者リポート＞

「チュニジア戦のキックオフまでまもなくとなりましたこちらのお店でもみなさん盛り上がっています！」





（客が円陣で）「:絶対勝つぞ、オー！」新潟市中央区の飲食店にはおよそ40人のサポーターが集結……店内が侍ブルーに染まりました。＜客は＞「やっぱり伊東選手でしょう」Q）スコアは？「4対0大量得点で勝ってほしいです」＜客は＞「昨日の仕事終わりから家で飲んでいてオランダ戦を見ていました……ほぼ寝てないです」＜訪れた親子＞「(子どものユニフォームは)伊東純也で！初W杯だもんね」父親の推しは……？＜父親＞「（期待は）鎌田選手」「日本 勝つぞ！」

◇ ◇

一方、こちらは……チュニジアからの留学生ナルウェスさんです。



留学生仲間とともに母国を応援します。



＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞

「推しの選手が2人います」「ハンニバルとスキリ」



＜留学生＞

「僕たちはアフリカ人サポーターきょうはチュニジアを応援するよ！“スミマセン、ジャパン”」



午後1時にキックオフを迎えた日本代表の第2戦チュニジアとの試合。



序盤から日本が魅せました！



前半4分、中村がサイドから仕掛け、ゴール前で合わせたのは鎌田！



日本が先制します。



さらに31分には上田が強烈なミドルシュート！



波に乗った日本！後半24分には……



＜実況＞

「きた！きた！」「日本の青いイナズマ 伊東純也！後半の24分、日本追加点3対0」



日本のボルテージは最高潮に。解説を務めていた元日本代表の本田圭佑さんも思わず……



＜解説・本田圭佑さん＞

「これはもう…こんなこと言ったらあれですけど…きょうは勝ちます。99.99999パーセント勝ちます。なんで、ここからはイケイケどんどんです……サッカー界でたまにしか出ないイケイケどんどん」



その言葉通り、日本の勢いは止まりませんでした！



上田の打点の高いヘディングが決まり、ダメ押しの4点目。



まさに“イケイケどんどん”の日本が4対0でチュニジアに完勝しました。



＜飲食店の客＞

「めちゃくちゃ熱い試合でしたね！本当に」



＜飲食店の客＞

「日本は優勝します優勝しよう！」「気合入っているか！絶対優勝するぞー（ワー）」



＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞

「とっても悲しいです。でも彼らを誇りに思うわ。良いチーム、そして良い試合だった……たとえ審判が負けだと言っても関係ないわ」



＜留学生＞

「サッカーは人々を一つにする……日本人、アフリカ人関係なく友達みたいに一緒に観戦して、これが試合結果よりももっと大 切なことだと感じたよ、“アリガトウ”」



歴代最多1試合4得点と圧巻の攻撃力を見せた日本代表。



引き分け以上なら無条件で決勝トーナメント進出が決まる第3戦。



日本代表は26日金曜日、初戦で激闘を繰り広げたダラスでスウェーデンとの一戦に臨みます。