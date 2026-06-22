大粒で甘い味わいの県産ブランド米「新之助」。



その魅力を発信しようと同じ名前の「あの人」が新潟を訪れ、プロモーション動画の撮影に臨みました。



緑の苗が広がる田んぼ。新潟米「新之助」が育てられています。



その誕生の地を訪れたのは同じ名前の「あの人」……



＜記者リポート＞

「いま市川新之助さんが田んぼに到着しました」





歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんです。





【歌舞伎俳優 市川新之助さん】「（新之助には）愛着あります。普段から結構食べていてすごいおいしくて好きなお米です」幼いころから県内を訪れている新之助さん。同じ名前の縁で、2019年から新之助の田植えや稲刈りなども行ってきました。そんな新之助さんも、もう中学2年生です。一方、新潟米の「新之助」はことし、販売開始から10周年を迎えます。この日は新之助さんを招いて開発の経緯やおいしさに迫るプロモーション動画の撮影です。【県農業総合研究所 黒田智久 所長】「開発期間のスタートから今年までで18年」【市川新之助さん】「18年！赤ん坊が成人になるくらい」【県農業総合研究所 黒田智久 所長】「そんな感じですね」動画の制作は新潟米「新之助」の魅力を発信しようと県が2024年から毎年行っています。撮影中には、鳥が鳴くハプニングも……自然の撮影ならではのアクシデントもありながら、新之助さんは同じ名前の新潟米の魅力を再確認していました。



【歌舞伎俳優 市川新之助さん】

「本当にたくさんの方々が携わって努力しているんだなとわかって、新之助ってすごいんだなって改めて実感しました……おいしい新之助をもっとたくさんの方々に味わってもらいたいです」



プロモーション動画は新米が出回る秋ごろをめどに公開される予定です。