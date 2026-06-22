明治安田J2J3百年構想リーグを7位で終えたアルビレックス新潟。



今回は、船越アルビの攻撃をけん引したこの2人に話を聞きました。



「こんにちは！シマブクカズヨシです、若月大和です」



シマブクカズヨシ選手は今季、J2藤枝から復帰し3ゴール2アシスト。得意のドリブルでチームに推進力をもたらしました。





若月大和選手は加入2年目の今季、全試合に出場。持ち前のスピードに加え、前からの守備でも大きく貢献しました。2人が選ぶ今季のベストゲームは？





【シマブクカズヨシ選手】「自分はホーム今治戦のモラエス選手が(個人技で)シュートを決めた試合です」「あの試合はどんどん縦パスを刺すシーンが多かったというか、みんな前向きでプレーしているシーンが多くて、モラエス選手のゴールが生まれたんじゃないかなと思います」【若月大和選手】「ホームFC大阪戦のモラエス選手からボールを奪ってゴールを決めたシーンです」「今シーズン、船越さんが奪って縦に早くという部分では本当に奪って少ない本数のパスでゴールまで行けた。船越さんが目指すサッカーを象徴できた試合なんじゃないかなっていう部分でFC大阪戦をあげました」今シーズンの攻撃をけん引した2人。お互いのベストプレーを選んでいただきました！ますはシマブク選手が選ぶ若月選手のプレー。【シマブクカズヨシ選手】「奈良戦の逆転ゴールを決めたシーンは、すごいストライカーらしいなって思いました」「ストライカーがいる場所に、しっかり、(足が)つりながらでももうゴールを決めてやるんだぞという気持ちがこもったシュートだったなと思います」

若月選手が選んだシマブク選手のベストプレーはホーム讃岐戦の得点シーン。



【若月大和選手】

「カズくんが決めてくれたシーンは、クロスを上げる前から絶対に飛び込んでくれるっていう、もう、お互いに通じ合えていたというか」



【シマブクカズヨシ選手】

「何秒くらい目があった？結構」



【若月選手・シマブク選手】

「見つめ合ってた」



【若月大和選手】

「あの一瞬の間でね」



【若月大和選手】

「よく決めてくれたなって感じがしますね」



8月から始まる新たなシーズン、2人はさらなる活躍を誓います。



【若月大和選手】

「今シーズン、全試合に出続けたことで色々なチャレンジもできましたし……シーズン最初に比べると背負うことだったりシュートを打つ所まで行くところだったり……チームい貢献できるプレーみたいなものがすごく増やせていると思うので、さらにレベルアップさせたいなという思いです」



【シマブクカズヨシ選手】

「自分は、特徴であるドリブルをもっと仕掛けられるような選手になることと、どんどんゴールや結果に結びつけられるようなプレーを目指していきたいなと思っています」



【若月大和選手】

「来シーズンから昇降格もあるので、もう勝点1も落としたくないですし、常に勝点3だけを目標に一戦一戦集中して戦っていきたいなと思います」



【若月選手・シマブク選手】

「来シーズンも頑張ります！」