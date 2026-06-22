加藤ミリヤが、新プロジェクト『MILIYAH LEGACY 22』を始動する。

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本日6月22日に38歳の誕生日を迎えた加藤は、今年の9月にはメジャーデビュー22周年を迎える。同プロジェクトは、22という数字にちなんだプロジェクトだ。

同プロジェクトでは、加藤ミリヤがこれまで世に送り出してきた名曲をプレイバック。当時楽曲に勇気づけられた人々や、近年その魅力を知った新たなリスナーとともに、“あの頃”の思い出や感情を振り返りながら、改めて加藤ミリヤの音楽を楽しむ機会を届けていくという。

第1弾として、ベストアルバムを携えて開催された全国ツアー『M BEST Tour 2011』の横浜アリーナ公演より「SAYONARAベイベー」のライブ映像を、本日22時にYouTubeプレミア公開する。

なお今後も加藤の楽曲のオフィシャル映像が、22時に公開される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）