「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」と、スターツ出版の7編集部が共同でオリジナルマンガ作品を公募する「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」が開催されている。

【画像】目指せ1,000,000円！

本マンガ賞は新たな才能の発掘を目的としたもので、選考にはスターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベルである「BeLuck COMICS」「Berry's fantasy」「comicグラスト」「comicゼライズ」「comic berry's」「noicomi」「OZcomics」の7編集部が参加する。

グランプリに輝いた作品には、賞金100万円と「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」での連載権が贈呈される。準グランプリには賞金10万円と連載権、優秀賞およびネーム賞には賞金5万円、特別賞には賞金1万円が用意されており、特別賞を除く受賞者には7編集部いずれかの担当編集が付く。

応募対象は横読みマンガが対象で、作品ジャンルは不問。ページ数規定もなく、完成原稿部門とネーム部門の募集が行われる。応募期間は2026年6月22日から9月13日23時59分まで。結果発表は同年11月上旬を予定している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）