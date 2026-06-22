『君の膵臓をたべたい』でのデビューから10周年を迎える小説家・住野よるの最新書き下ろし長編小説『夜想い』が、2026年7月24日に双葉社より刊行される。

【画像】『僕のヒーローアカデミア』堀越耕平らが描いた住野よる作品の限定カバー

物語の主人公は、一年間不登校だった中学生の始。春から再び学校に通いだした始は、大切な目的のために校内で“ある人”を捜していた。そんな中、廊下に倒れている女子生徒と遭遇する。彼女は「星空中毒」という珍しい病気にかかった、高等部の遠山先輩だった。夜空の星を長時間見続けることで発症するその病気は、近年発見されたばかりの未知の病だという。始は遠山先輩の友人・ひまわりに勧誘され、星空中毒を観察する「空想研究会」に入ることになる。研究会の活動を通じて、始はかつて遠山先輩やひまわりと親しかった、今は亡きツグミという男子生徒について知っていくことになり……。

装画を務めるのはイラストレーターのtaniori。自身のXでは「装画はずっと憧れのお仕事で、しかも住野さんの作品に関わらせていただけて夢のようです…！」と喜びをポストしており、“自分史に残る”仕事になったそう。

■住野よる コメント住野よるとして活動十年を迎えるにあたり、やり残していたことが『夜想い』を書くことでした。僕の本に出てくる桜の名前を持つ彼女や、もうどうしても会えなくなってしまった僕の大好きな人達のことを想い書きはじめ、書き上げました。この本が、十年越し、僕なりの弔いです。いつかあなたが必ず失う誰か大切な人への弔いにもなればと思います。いつか誰かが必ず失う大切なあなたへの弔いにもなればいいと思います。よかったらお互い生きてるうちに、これからも小説使っていっぱい遊びましょ。

（文=リアルサウンド ブック編集部）