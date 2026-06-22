クリープハイプのフロントマンであり、作家としても活動する尾崎世界観の新刊『尾崎世界観の書かなかったこと日記』が、2026年6月22日にKADOKAWAより刊行された。

【写真】尾崎世界観

本書は、本とマンガのカルチャー誌「ダ・ヴィンチ」の同名連載を単行本化したもの。2024年12月25日から2025年12月24日までの1年間にわたり、尾崎が毎日の出来事を記録した日記となっている。

日記の末尾には、その日“書かなかったこと”の比率が“％”で示されており、日記に書かれた内容だけでなく、書かれなかったことや“生活そのもの”への想像も含めて楽しめる。

また、毎月末のページには絵本作家のヨシタケシンスケによる「日記読んだ日記」が掲載されている。尾崎の日記に呼応したテキストとイラストが読める。

刊行にあわせて、抽選で10名に特別デザインTシャツがプレゼントされる「感想投稿キャンペーン」も実施される。詳細は「ダ・ヴィンチ編集部」X公式アカウント（@davinci_editor）をチェック。購入特典としては、TSUTAYAで「しおり」、タワーレコードでは「ステッカー」が用意されている。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。

■尾崎世界観 コメント久しぶりに書籍が出ます。ぜひ、私の1年を買ってください。そして感想を書いていただけるとTシャツが当たるかもしれないし、老後の私の楽しみにもなります。お願いばかりで大変恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。

（文=リアルサウンド ブック編集部）