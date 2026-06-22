如月新一の小説『横浜馬車道 葦屋陰陽道のやり口 うそつきはゆうれいの始まり』が2026年6月22日にマイクロマガジン社（ことのは文庫）より刊行された。

【画像】特典は特製ポストカード

本作は、横浜を舞台に自称陰陽師と小説家のバディが怪事件や幽霊騒ぎに挑むオカルトミステリ。趣味・特技はカフェ巡りと除霊で、言葉巧みな“ぺてん”で依頼人の事件を解決してしまう自称陰陽師の葦屋と、“欺瞞”を嫌う小説家の近森が物語を彩る。近森はある出来事をきっかけに、不本意ながら住み込みで葦屋の助手を務めることになる。勝手に帰ってくる絵、絶対に現れる幽霊、呪い返しなど、持ち込まれる不可思議な事件の正体を、飄々とした葦屋と生真面目な近森という正反対の二人が“嘘”を武器に解き明かしていく。

発売と同時に、作品PVが公開されたほか、冒頭の試し読みも開始されている。あわせて、神奈川県内の協力書店では、購入者に特製ポストカード（1種）がプレゼントされる。※配布状況や配布時期は店舗により異なります。※特典の有無については各店舗へお問い合わせください。

（文=リアルサウンド ブック編集部）