ラグビー国内トップリーグの2つのチームがラグビー教室を開きました。

地元の子どもたちが迫力あるプロの技術を間近で体感しました。

長崎市のベネックス総合運動公園で開かれたラグビー教室。

指導したのは国内トップリーグ・リーグワンに所属する、『トヨタヴェルブリッツ』の選手たちです。

県内の子どもたちに直接、プロの技術に触れてもらおうと長崎トヨペットが初めて企画しました。

（長崎トヨペット 溝口 昌喜 副社長）

「将来ラグビーで活躍したいと感じて、目標を持って取り組んでほしい」

小学生約160人が参加し、ボールさばきやタックルのコツなどを学びました。

（参加者）

「(選手たちが)大きかったし、面白かった」

（参加者）

「スキルを教えてもらったから良い経験になった」

一方、長与町では…。

（三菱重工相模原ダイナボアーズ 安藤 栄次 アカデミーコーチ）

「しっかり前を見て体を一直線に、ゴールの方へ向けてパス」

長崎を第2のホームとしている、『三菱重工相模原ダイナボアーズ』がラグビー教室を開催。

長与町の中学生ラグビースクールの生徒を相手に、パス回しやプレー中のコミュニケーション方法などを指導しました。

（参加者）

「かっこよくて、憧れる存在」

（参加者）

「自分たちはパス回しができない部分もあるので、意識してもっとうまくなって試合で勝てるようになりたい」

子どもたちは学びを生かそうと、早速、プロ直伝の技を実践していました。