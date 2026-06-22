長崎市の端島通称「軍艦島」を保護しようと大規模な護岸補修工事が進められています。

22日は護岸の波による浸食を防ぐため、海中でコンクリートブロックの据え付け作業が行われました。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ、端島＝通称「軍艦島」。

1974年に閉山し、無人島となった軍艦島では護岸の劣化が進み、一部で陥没しています。

崩落の危険性が高まっていて、長崎市の委託を受けた共同企業体がおととしから大規模な補修工事を進めています。

22日は護岸の土台部分が波で削られるのを防ぐため、市の委託を受けた業者が海底にコンクリートブロック8個を据え付けました。

重さは1個約50トンにのぼります。

（主任技術者 加藤産業 本多 将憲さん）

「端島は非常に波風が強く護岸が削られてしまうので、それを防ぐためにブロックの据え付けを行っている。護岸の下の穴をコンクリートで埋めていく作業は今後も続いていくと思う」

海底では潜水士2人が位置を確認しながら、クレーンでつり上げられたブロックを慎重に設置していきます。

（現場代理人 Factory 村田 隼人さん）

「端島で育った人、住んでいた人の故郷であったとともに端島でできた繋がりがあるので、そういった人々の心の故郷を守っていけるような工事をしたい」

工事は護岸の穴を埋めることを最優先に、緊急性の高い箇所から補修を進める方針で、20年以上かけて作業を進めていくということです。