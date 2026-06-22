国が定める被爆地域の外で原爆にあった、「被爆体験者」が被爆者認定を求めている裁判の控訴審について、長崎市で報告会が行われました。

内部被ばくの健康影響に関わる新たな証拠が提出され、裁判は10月までに結審する見通しです。

（原告団長 岩永 千代子さん）

「科学的な真実が見えてきた。これが私たちの最後の真実だということを、全世界に向かって発信していく」

被爆体験者をめぐる裁判は、おととし9月の長崎地裁で、一部の原告を被爆者と認める判決が言い渡され、現在は福岡高等裁判所で控訴審が行われています。

原告側は、非公開で行われた19日の裁判で争点のひとつとなっている「内部被ばくの健康影響」を裏付ける証拠として、新たな論文を提出しました。

論文は長崎大学大学院の研究グループが、広島で入市被爆した女性の肺がんの組織を調べたもので、体内に残留した放射能の影響で細胞に球体状の空洞が生じる、「デスボール」が確認されたという内容です。

内部被爆の新たな事例として報告されています。

（三宅 敬英 弁護士）

「『デスボール』と言われているものが体内に残留していて、内部被爆を裏付ける貴重な証拠」

（被爆体験者 山内 武さん）

「原告も数が少なくなってきている。とにかく裁判は必ず勝てると信じている」

裁判は10月までに結審する見通しだということです。