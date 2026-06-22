旧県庁舎跡地の整備について平田知事は、22日の県議会一般質問で「出島との一体感」を重視した施設整備を行う考えを示しました。

設計やデザインを先行して行い、引き続き民間のノウハウ活用も検討するとしています。

（平田知事）

「より質の高いデザインを確保する観点から、事業手法を見直し、設計を先行して実施するとともに、具体の取り組みを着実に進める」

長崎市江戸町の旧県庁舎跡地を巡っては、県が2022年に基本構想を策定。

にぎわいの場としての「広場」、歴史や世界遺産など県の魅力を体感できる「情報発信」、若者やNPOなどの交流を促進する「交流支援」の3つの機能を掲げています。

県は、民間の資金やノウハウの活用も検討していますが、平田知事は21日の県議会一般質問で、「出島」との一体感を重視し考えを示しました。

（平田知事）

「どうすれば出島との一体感、また質の高い空間になっていくのか。デザインを重視した事業展開を図っていかなければいけない」

県は一般会計補正予算案に、施設のデザインや設計のための検討経費を盛り込んでいて、今年の秋には基本計画を取りまとめたいとしています。