■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月22日18時45分発表 気象庁

22日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯18度00分 (18.0度)

東経126度30分 (126.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北側 280 km (150 NM)

南側 220 km (120 NM)

23日6時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)

東経125度30分 (125.5度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)

23日18時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度30分 (19.5度)

東経124度50分 (124.8度)

進行方向、速さ 北西 ゆっくり

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

24日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)

東経124度35分 (124.6度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)

東経125度05分 (125.1度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経126度40分 (126.7度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)

東経131度25分 (131.4度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)



■今後の沖縄への影響は？

フィリピンの東にある台風第７号は、今後沖縄の南を北上し、２５日から２７日頃にかけては沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、台風の進路等によっては大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

非常に強い台風第７号は、２２日１５時にはフィリピンの東の北緯１７度５０分、東経１２７度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北側２８０キロ以内と南側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。



［防災事項］

台風第７号の接近に伴い、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方では荒れた天気となり、台風の進路等によっては先島諸島と沖縄本島地方では大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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