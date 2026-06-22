きょう午前、山形県寒河江市のさくらんぼ畑で、収穫作業中の高齢男性が地面に転落する労災事故がありました。

警察は、雨が原因で足を滑らせた可能性も視野に入れ、事故当時の詳しい状況について調べを進めています。

警察によりますと、きょう午前１０時４５分ごろ、寒河江市谷沢のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫作業を行っていた寒河江市高屋に住む８０歳の男性が、バランスを崩し脚立ごと地面に転落しました。

一緒に作業をしていた作業員が男性の転落に気付き、１１９番通報したということです。

この事故で男性は、外傷性くも膜下出血と脳挫傷、さらに背骨を折る全治不詳の大けがをしましたが、命に別状はないということです。

警察によりますと、男性は朝５時ごろから収穫作業を行っていて、事故当時、命綱やヘルメットはつけていませんでした。

また、事故当時は雨が降っていました。警察は、雨が原因で足を滑らせたことで、バランスを崩し転落した可能性もあるとして、事故当時の詳しい状況について調べを進めています。