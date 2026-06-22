驚きの行動に出た消防職員が失職していたことがきょう、分かりました。

【写真を見る】強盗事件をでっち上げ警察官170人を動かした代償 有罪判決を受けた消防職員が失職 事件を振り返る（山形）

今年２月、借金の返済に困った末、自分で自らの手足を縛り、２人組に現金を奪われたなどと強盗事件を自作自演し警察の業務を妨害した消防職員の男。

今月３日、山形地裁で開かれた判決公判でこの男に言い渡されたのは、拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決でした。

そして、男は刑が確定した１８日付で失職し消防職員の身分を失いました。

改めて、事件発生から失職に至るまでの流れを振り返ります。

■「現金８０万円を奪われた」

判決によりますと、この事件は、今年２月、寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男（当時）が大江町の朝日少年自然の家の敷地内で、自らの手足を縛り、近くにいた２人組に「現金８０万円を奪われた」などとウソをつき、警察に必要のない捜査や検問をさせた偽計業務妨害の罪に問われていたものです。

先月行われた初公判。マスク姿で証言台に立った男は、認否について問われると、間髪入れずに落ち着いた声で『間違いありません』と起訴内容を認めました。

■犯行に至った経緯は...

検察側は、男は遊興費のため借金を重ね返済に困り、強盗被害にあったとすれば妻が用立ててくれると思い犯行に至ったと主張。

弁護側は、当時男には８０万円の借金があり、返済が必要なものの資金を確保できていなかったこと。過去に借金をした時に妻から「次に借金をしたら離婚する」と言われていたことをあげ、当時は自殺を試みたものの実行できず、やむなく妻に肩代わりしてもらうため犯行に至ったとしました。

裁判は即日結審し、検察側は拘禁刑１年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

■「ウソにウソを重ねて…」



そして迎えた３日の判決公判。

田中昭行裁判長は「ウソの通報で地域の安全を守る警察官およそ１７０人の本来の業務を妨害した結果は重く、犯行の一因となった借金についても家族への相談などの適切な対処が容易だったのにも関わらず、ウソにウソを重ねていて酌むべき事情はない」としました。

また、一方で「事実関係を素直に認め、深く反省していること、犯行の一因であるギャンブルの依存についても今後は専門家の指導を受ける準備をしていること」から拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を言い渡しました。

■男は失職 消防長らは戒告処分に

西村山広域行政事務組合消防本部によりますと、今月１８日、その刑が確定したため、男は地方公務員法に基づき失職したということです。

男は失職時、西村山広域行政事務組合消防本部総務課に所属していました。（事件当時は朝日分署長）

また、監督責任として、５０代の消防長と５０代の消防次長兼消防署長は戒告処分となりました。