山形を代表するフルーツの１つ、さくらんぼが旬を迎えており、各地で収穫作業が行われています。

そんな中、山形県寒河江市のさくらんぼ畑で、収穫作業中の労災事故が相次いで発生しました。（サムネイルは資料）

警察によりますと、きょう午前５時５０分ごろ、寒河江市夕カヘ（ゆうがえ）のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫中だった村山市田沢に住む会社員の男性（５８）が脚立から降りようとしたところ、足を滑らせ、およそ１．９メートル下の地面に転落したということです。

近くで作業していた作業員が男性の転落に気付き、畑の所有者に報告し１１９番通報しました。

この事故で、男性は右手首の骨を折る大けがをしました。全治２か月程度とみられています。

警察によりますと、事故当時、男性は命綱やヘルメットはつけていなかったということです。警察は労災事故として、事故当時の詳しい状況について調べを進めています。

■雨が原因の可能性も...高齢男性が全治不詳の大けが



また、寒河江市では、きょうの午前１０時４５分ごろにも同様の事故が起きました。

事故が起きたのは寒河江市谷沢のさくらんぼ畑です。

警察によりますと、さくらんぼの収穫作業を行っていた寒河江市高屋に住む８０歳の男性が、バランスを崩し脚立ごと地面に転落しました。

一緒に作業をしていた作業員が男性の転落に気付き、１１９番通報したということです。

この事故で男性は、外傷性くも膜下出血と脳挫傷、さらに背骨を折る全治不詳の大けがをしましたが、命に別状はないということです。

警察によりますと、男性は朝５時ごろから収穫作業を行っていて、事故当時、命綱やヘルメットはつけていませんでした。

また、事故当時は雨が降っていました。警察は、雨が原因で足を滑らせたことで、バランスを崩し転落した可能性もあるとして、事故当時の詳しい状況について調べを進めています。

