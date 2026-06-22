これからの気象情報です。

23日(火)も、一部で傘の出番がありそうです。



◆警報・注意報

現在、村上市・関川村・新発田市・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が発表されています。また、下越に広く強風、沿岸の各地に波浪、上越の各地に濃霧注意報が出ています。



◆6月23日(火)の天気

・上越地方

朝のうちは雲が多く、雨の降るところもあるでしょう。

ただ、日中は青空が広がり、今日と同じくらいの気温になりそうです。



・中越地方

沿岸部は、はじめ曇り空でもだんだんと晴れ間が広がるでしょう。

山沿いは、昼ごろまでにわか雨のところがありそうです。

最高気温は23℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

日中は天気が回復し、日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は23～25℃の予想で、5月下旬並みになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

沿岸部はおおむね晴れますが、日中も北風が涼しく感じられるでしょう。

山沿いは、午前中は雨がぱらつく可能性があるため空模様の変化に注意が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは、山沿いを中心に雨雲のかかるところがあるでしょう。

一方、午後はよく晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波は、各海域ともはじめ2mの予想です。



◆週間予報

24日(水)は高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間となるでしょう。

ただ、25日(木)は次第に雨となり、26日(金)は所々で雨脚が強まりそうです。



23日(火)午前中は雨の降るところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。