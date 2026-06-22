4月、81年ぶりに阿久根市の海中から引き揚げられた旧日本軍の戦闘機、紫電改。機体の発見から引き揚げまでを記録した映像の上映会が22日、出水市で行われました。



出水市で行われた上映会には県の内外からおよそ900人が参加しました。旧日本軍の戦闘機、紫電改は1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着。4月、81年ぶりに地上へ引き揚げられました。





（北薩の戦争遺産を後世に遺す会 肥本英輔会長）「出水市民はもちろん、広く日本国民のがこの機体のことを昭和の戦争遺産という形で大切に思っていただければ誠にありがたい」機体の発見や引き揚げ、水中カメラマンによる潜水作業などの貴重な映像のほか、紫電改に搭乗し戦死した林 大尉の経歴も紹介されました。（来場者）「素晴らしい歴史遺産。これから顕彰する意味で貴重な映像を見させてもらった」（来場者）「この機体を残そうという意志と吊られても空中に浮かんだ瞬間が戦闘機の勇姿を思い起こさせる。これがありきで今の平和と亡くなった方々の遺志を少なからず感じとれたのですごく胸に来るものがあった」引き揚げられた機体は塩抜き作業が進められていて「北薩の戦争遺産を後世に遺す会」は将来的に展示したいとしています。