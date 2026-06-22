6月22日は「ボウリングの日」。地元の障害者支援施設の利用者を招待した下松市のボウリング場を取材しました。



ボウリングを楽しんだのは障害者支援施設第1しょうせい苑の利用者＝55人です。



くだまつスポーツセンターではボウリングが障害がある人でも気軽に遊べるスポーツであることを知ってもらいたいと6月22日の「ボウリングの日」にあわせて障害がある人を招待しています。





（参加者）「ボウリング楽しかった！」（参加者）「たくさん転がるように頑張ってやっていますみんなと仲良くできるから楽しいです」30あるレーンのうち14レーンが貸し切り。その貸切ったレーンすべてに用意されたのが・・・球がガターに落ちるのを防ぐ「オートバンパー」です。オートバンパーを導入しているボウリング場はなんと県内でくだまつスポーツセンターのみ。タッチパネル上での設定1つで子どもや高齢者、障害がある人など誰でも簡単に使用できるということです。参加者は次々とピンを倒し、仲間と楽しい時間を過ごしていました。（利用者は）「ストライクを出すのが楽しい。来年もやりたい」（くだまつスポーツセンター高松 麗健 課長代理）「障害がある方は体を動かすのが大変難しいかと思いますがスポーツを簡単に体験できるという形で今後も楽しんでもらえればと思う」このボウリングの日の招待はことしで43回目。くだまつスポーツセンターはこの取り組みをこれからも継続していきたいと話していました。