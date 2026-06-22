鹿児島市の保育園で園児の服をつかんで引きずるなどの虐待をしていたことが分かりました。園児にケガはありませんでしたが、鹿児島市は疑いも含めて合わせて8件の虐待を認定したということです。虐待があったのは鹿児島市の同胞保育園です。



鹿児島市や運営法人の県社会福祉事業団によりますと、今年4月以降に所属する保育士1人が園児の服をつかんで引きずるなどの虐待をしていたということです。





このほか、激しく叱責したり教室で1人にしたなど疑いも含めて合わせて8件が虐待として認定されたということです。8件はいずれも同じ保育士が行ったもので、虐待を受けた4人の園児にケガはありませんでした。保育士は「園児が思うように動かないときに虐待をしてしまった」と話しているということです。県社会福祉事業団は保育士の処分を検討しているとしています。先月下旬に県社会福祉事業団が鹿児島市に報告。市は今月15日付けで園に再発防止を求め行政指導をしたということです。（近くの学童で園の卒業生を預かっているという人）「お母さまのことを考えれば預けたくなくなるというふうに思うのではないか。感情を出さないようにひとりひとりが見守っていくしかないのかな」県社会福祉事業団は「園児や保護者に対し大変申し訳なく思っている。再発防止に取り組む」とコメントしています。