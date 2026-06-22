6月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



プレミアアンチエイジング <4934> [東証Ｇ] 決算月【7月】 6/22発表

公式通販サイトで利用可能なポイントの付与数を4700ポイント（従来は4200ポイント）に増額する。



デジタリフト <9244> [東証Ｇ] 決算月【9月】 6/22発表（場中）

従来は500株以上保有株主にデジタルギフトを一律2万円分贈呈していたが、新制度では300株以上500株未満の区分（デジタルギフト1万2000円分）を新設し、500株以上については2万4000円分の贈呈に増額する。26年9月末から適用。



■廃止 ――――――――――――――



ガイアックス <3775> [名証Ｎ] 決算月【12月】 6/22発表

25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース