6月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。

■拡充　――――――――――――――

プレミアアンチエイジング <4934> [東証Ｇ]　決算月【7月】　　　6/22発表
公式通販サイトで利用可能なポイントの付与数を4700ポイント（従来は4200ポイント）に増額する。

デジタリフト <9244> [東証Ｇ]　決算月【9月】　　　6/22発表（場中）
従来は500株以上保有株主にデジタルギフトを一律2万円分贈呈していたが、新制度では300株以上500株未満の区分（デジタルギフト1万2000円分）を新設し、500株以上については2万4000円分の贈呈に増額する。26年9月末から適用。

■廃止　――――――――――――――

ガイアックス <3775> [名証Ｎ]　決算月【12月】　　　6/22発表
25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。

株探ニュース