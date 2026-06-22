本日の【株主優待】情報 (22日 発表分)
6月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。
■拡充 ――――――――――――――
プレミアアンチエイジング <4934> [東証Ｇ] 決算月【7月】 6/22発表
公式通販サイトで利用可能なポイントの付与数を4700ポイント（従来は4200ポイント）に増額する。
デジタリフト <9244> [東証Ｇ] 決算月【9月】 6/22発表（場中）
従来は500株以上保有株主にデジタルギフトを一律2万円分贈呈していたが、新制度では300株以上500株未満の区分（デジタルギフト1万2000円分）を新設し、500株以上については2万4000円分の贈呈に増額する。26年9月末から適用。
■廃止 ――――――――――――――
ガイアックス <3775> [名証Ｎ] 決算月【12月】 6/22発表
25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。
株探ニュース
■拡充 ――――――――――――――
プレミアアンチエイジング <4934> [東証Ｇ] 決算月【7月】 6/22発表
公式通販サイトで利用可能なポイントの付与数を4700ポイント（従来は4200ポイント）に増額する。
デジタリフト <9244> [東証Ｇ] 決算月【9月】 6/22発表（場中）
従来は500株以上保有株主にデジタルギフトを一律2万円分贈呈していたが、新制度では300株以上500株未満の区分（デジタルギフト1万2000円分）を新設し、500株以上については2万4000円分の贈呈に増額する。26年9月末から適用。
■廃止 ――――――――――――――
ガイアックス <3775> [名証Ｎ] 決算月【12月】 6/22発表
25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。
株探ニュース