上関町での中間貯蔵施設建設計画をめぐる動きです。



隣接する柳井市で、計画への反対決議を求めて住民団体から出されていた請願について柳井市議会厚生常任委員会は22日、賛成多数で「採択すべき」としました。



請願は柳井市で暮らす住民の会が提出したものです。



自治会を通じたアンケートで、およそ3900人から中間貯蔵施設建設計画に反対する署名が集まっているとして、議会として計画に反対の意思を表明するよう求めています。





柳井市議会では今年3月、「計画の全体像がまだ見えていない」「慎重な検討が必要」などの意見が出され請願を継続審査としていました。22日、厚生常任委員会で再び請願が審査され、請願を採択・不採択の立場から委員が意見しました。（採択とすべき）『もし建ってしまったらいつも事故の不安を心の隅に抱えながら生活をしなければならない』（不採択とすべき）『事業者、国からの話を聞いてそして我々も改めて市民の皆さんに意見を聞いて判断するということだと思う』委員長を除く9人の委員で採決した結果、採択に賛成が5人となり、賛成多数で「採択すべき」としました。市議会では今月29日の最終日にこの委員会の審査結果が報告され、全議員による請願の採決が行われる予定です。上関町の周辺自治体では去年3月に、田布施町議会で計画への反対が決議されています。