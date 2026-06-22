九州高校総体の柔道競技が鹿児島市で行われ、女子の団体で国分中央が8年ぶりにベスト4に進出しました。



鹿児島市で20日行われた九州高校総体の柔道競技の団体戦。各県の県大会で1位と2位に輝いた16チームが参加し、トーナメントで競いました。男子は、県大会で2年ぶりに優勝しインターハイ出場を決めている鹿児島情報が準々決勝に勝ち進み、佐賀工業と対戦。5人で戦う男子の団体戦。





試合は3人目の中堅を終えて、1対2と佐賀工業がリードする展開に。残り2人での逆転を狙う鹿児島情報は副将でキャプテンの小山田が登場。流れを変えようと戦いましたが、勝利はつかめず。最後の大将戦は制しましたが、準々決勝で敗退となりました。（鹿児島情報３年・小山田 琉太主将）「とられたらダメなところでとられたり」試合後は、悔し涙が…。（鹿児島情報３年・小山田 琉太主将）「本県開催もあって、勝ちたいという気持ちがあった。インターハイはもっとレベルが高くなっていると思うので、1試合1試合集中してみんなで勝ちに行く柔道をしたい」一方、女子は県大会で4連覇を果たし、インターハイ出場を決めている国分中央が準々決勝で長崎明誠に勝利。8年ぶりにベスト4に進出します。準決勝では福岡の敬愛と対戦。3人で戦う女子の団体。身長や体重が自分たちを上回る大柄の選手を相手に思うような戦いができず、0対3で敗れました。（国分中央高校3年・鮫島 実柚選手）「自分より体重が大きな相手だったので、そこが組み手がうまくできなくて、不利な状態で試合をしてしまったので負けにつながったと思った。九州大会で出た課題をチーム全員で修正して、全国大会でも1回でも試合が多くできるように取り組んでいきたい」鹿児島情報と国分中央は8月に和歌山で行われるインターハイに出場します。