【インタビュー】水谷豊さん生出演！〝1人5役〟監督最新作に込めた思い、娘・趣里さんとも初共演【新潟】

【インタビュー】水谷豊さん生出演！〝1人5役〟監督最新作に込めた思い、娘・趣里さんとも初共演【新潟】