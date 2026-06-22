21日霧島市の温泉施設に家族と訪れていた男の子(5)の行方が分からなくなりました。行方不明になってから丸一日がたちましたが依然として見つからず22日の捜索は打ち切られました。



行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(5)です。



警察と消防によりますと21日午後3時半すぎ、両親から依頼を受けた温泉施設の従業員から「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番通報があったということです。





嶺臣ちゃんは、家族と天降川沿いの「かれい川の湯」を訪れ、露天風呂付きの家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。浴室には湯船と同じくらいの高さに窓があり、両親が気付いた時には窓も網戸も開いた状態だったということで、嶺臣ちゃんはそこから外に出たとみられています。また、施設の関係者によると建物と川の間には数メートルの距離があるため外に出たとしてもすぐに川に落下するような構造ではないということですが、建物と川の間に柵はないということです。施設の支配人が取材に応じました。(かれい川の湯・支配人)「浴室から外に出るには浴室側の窓だけ。今まで外に出るということが子供を含めてなかった。高さがあるのでこちらも想像はしていない。ショック。もし川の方にということであれば大変になるのかなときのうの水位を見ていると思う。出来れば山の方でいてほしい。とにかく見つかってほしい」警察は嶺臣ちゃんが川に落ちた可能性もあるとして消防とともに約120人態勢で捜索しましたが22日、発見には至りませんでした。最新の情報を伝えてもらいます。（記者）私が今いるこちらの施設が、嶺臣ちゃんの行方が分からなくなった「かれい川の湯」です。目の前には天降川が流れています。施設の支配人に話を聞くことができました。支配人は、「ご両親が非常に慌てた様子で嶺臣ちゃんを探していてスタッフも一緒になって館内を探した。しかし見つからず、すぐ横の国道まで探したが見つからなかった」と緊迫した当時の様子を話してくれました。この場所から天降川の下流を中心に、警察・消防が捜索活動を行っていました。川だけではなく山の方面に向かって行く隊員の姿も見られ、かなり広い範囲で捜索を行っている印象でした。22日は、約１２０人態勢で午後５時まで捜索したということですが嶺臣ちゃんはまだ見つかっていません。嶺臣ちゃんの身長は約１２０センチ、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の黒髪、体型はやせ型で衣服や靴は身に着けていないということです。霧島警察署は０９９５ー４７ー２１１０に情報の提供を呼びかけています。（内田キャスター）内湯の窓が開いていたことから嶺臣ちゃんはここから外に出たと見られています。この窓には柵はありません。湯船に足をかければ小さな子供でも簡単に外に出られる状況でした。施設のオーナーは、取材に対して「これまで窓から人が出たことはなかったため想定外だった」と話しています。家族湯が自慢の「かれい側の湯」は特殊浴場です。特殊浴場や一般公衆浴場は「公衆浴場法」に基づき県が営業を許可しています。換気や照明に問題はないか？清潔かどうか？風紀は大丈夫か？などを県がチェックして営業許可が出されています。つまり、内風呂の窓や露天風呂に柵を設けることが公衆浴場法では求めていません。県内には、露天風呂が自慢の公衆浴場がたくさんあります。素晴らしい景色を見ながら楽しむ風呂は魅力的ですよね。私たち客側は注意しながら利用する必要がありますし、施設側も注意を呼びかけることが大切だなと感じます。