ワールドカップでサッカー熱が高まる中、元サンフレッチェ広島の選手がサッカーの楽しさを広げようと児童養護施設を訪れ、子どもたちと交流しました。プロジェクトに込めた思いを取材しました。



広島湾に浮かぶ似島（にのしま）。この島にある似島学園は、さまざまな事情で家庭での生活が難しい子どもたちが暮らす児童養護施設です。

訪れたのは、元サンフレッチェ広島の丹羽大輝（にわ だいき）さんです。丹羽さんは2017年、サンフレッチェに加入。守備の要として活躍し、チームをJ1残留へと導きました。現在はスペイン5部リーグでプレー。40歳を超えてもなお、現役を続けています。





そんな丹羽さんが現在もサッカーに関わりながら、続けている活動があります。2011年から全国で続けている被災地支援活動。傷ついた子どもたちに外で遊ぶ楽しさを味わってもらおうと、グラウンドに芝を植える活動をしてきました。2024年から日本にサッカー文化を浸透させようと、ゴールを寄贈するその名も「丹羽ゴールプロジェクト」に発展。子どもたちにサッカーの楽しさを発信し続けています。広島での開催は6回目です。■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー「児童養護施設でのプロジェクト開催の思いは何ですか？」■元サンフレッチェ広島 丹羽 大輝 さん「生活をする上でいろんな問題があると聞いて、プロのアスリートが何ができるか考えたときに、触れ合うことや元気を与えること、人生が明るくなるきっかけを与えたいと思った。1人でも多くの子どもたちがサッカーを好きになってサッカーを始めてもらいたいと、このゴールをプレゼントします。」寄贈したゴールで早速、子どもたちと交流。サンフレッチェ時代のチームメート青山敏弘さんも加わり盛り上げます。最初は緊張していた子どもたちも、サッカーを通して自然と表情がほぐれていきました。■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー「寄贈されたゴール見て、どう？」■参加した中学生「とてもうれしかった。みんなで遊ぶときに使っていきたい。」「サッカーはあまりしたことがなかったけど、もっとやってみたいと思いました。」■元サンフレッチェ広島 丹羽 大輝 さん「僕から子どもたちにメッセージを言ったが『今を生きてください』。つらい過去や、どうなるかわからない未来もあるが、今が楽しければ悲しい過去も、楽しい過去に変わる。明るい未来が開けてくる可能性も広がってくるので、今この瞬間を楽しんでもらいたい。」日本にサッカー文化を根付かせようと、丹羽さんが10年以上続けるプロジェクト。今回は、広島で初めて児童養護施設で開催ということで、子どもたちが最初は少し緊張して距離を取っているようにも見えましたが、サッカーボールを蹴っていくうちに、どんどん笑顔が増えていったのが印象的でした。子どもたちにとって「楽しかった」と思い出せる一日になっていたらうれしいですし、贈られたゴールが、これからも笑顔を生んでいくきっかけになればと思います。【2026年6月22日 放送】