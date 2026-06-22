鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の裁判です。



検察側・弁護側双方が申請した法医学者への証人尋問が行われ首の傷の形状などについて意見を述べました。



殺人未遂と傷害の罪に問われているのは南九州市の元保育士、笹山 なつき被告２３歳です。



起訴状などによりますと笹山被告は2024年６月、勤務していた鹿児島市の認定こども園で当時２歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとしたほか当時１歳の女の子を棚に打ち付け鼻にケガをさせたとされています。





笹山被告は初公判で「殺人未遂事件については殺意はありませんでした」と起訴内容を否認。２人の法医学者への証人尋問が行われました。弁護側の「右肩を狙ったが手が震えていた。男の子が動いたかもしれない」とする主張について検察側が申請した法医学者は「傷口がまっすぐで手が震えていたとは想定できない。傷の深さもほぼ一定で男の子からカッターナイフにぶつかったとすれば不自然だ」と述べました。一方、弁護側の法医学者は「笹山被告が刃を固定していれば男の子が動いてもできる傷」だと説明しました。23日は、笹山被告の元同僚や母親への証人尋問が行われる予定です。