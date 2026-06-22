FIFAワールドカップ2026日本代表は21日、グループステージ第2戦でチュニジアと対戦。

4-0で大勝しました。

県内各地ではパブリックビューイングが行われ、森保ジャパンに熱い声援が送られました。

（栗山真乙アナウンサー）

「(スタジアムシティの)会場には、多くのサッカーファンが日本代表を応援しようと駆けつけています」

3大会連続の決勝トーナメント進出に向けて、重要なカギを握るチュニジア戦。

長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」では、パブリックビューイングが行われ、サムライブルーのユニホームに身を包んだ人など、多くの市民が集まりました。

そして、森保 一監督の母校「長崎日大高校」では、サッカー部員 約110人が熱い声援を送りました。

（3年生）

「森保さんも日大のOB。本当に尊敬しているので頑張ってほしい気持ちで応援している」

（3年生）

「しっかりときょうのチュニジア戦を勝って終えて、グループステージをいい感じで終えられたらいい」

第1戦のオランダ戦からスタメンを4人入れ替えた森保ジャパン。

第2戦はゴールラッシュとなります。

試合開始早々の4分には、中村 敬斗の折り返しに鎌田大地が、2試合連続ゴールでペースをつかみ、31分にはエースの上田綺世。

強烈なシュートがゴールネットに突き刺さり、2点をリードして前半を折り返します。

（ハピネスアリーナで観戦）

「(上田)綺世選手。外から思い切って打ったシュート、絶対最高だった」

（ハピネスアリーナで観戦）

「最高。もっと点決めてほしい」

常に主導権を握って試合を進めた日本代表は、後半にも伊東純也のワールドカップ初得点に加え、上田綺世がこの試合 自身2点目をたたき出すなど、日本代表のワールドカップでの1試合最多となる4得点で大勝。今大会初白星を挙げました。

（長崎日大1年生）

「勝っていても攻めるところが良かった。次(第3戦)は、5-0で勝つことを期待している」

（森保 一監督）

「無失点に抑えながら、より多くの得点を奪えるようにということを目指して第3戦を戦っていきたい。

いい守備からいい攻撃にという勝ち方、勝つことにこだわっていきたい」

（長崎日大高校サッカー部 坂本 信行監督）

「(森保監督から) “後輩たちの応援うれしい。一緒に戦いましょう” と、試合前にメッセージをもらった。

優勝を目指すと思うので、世界を驚かせるような戦いを見せてもらえたらいい」

（ハピネスアリーナで観戦）

「日本代表は優勝するチームだと思う。みんなで盛り上げていきましょう」

（ハピネスアリーナで観戦）

「4点差で本当に最高、最高！」

（ハピネスアリーナで観戦）

「もっとたくさん点数を取って、できれば優勝してほしい」

グループステージ最終戦は、26日(金)にスウェーデンと対戦。

日本代表は引き分け以上なら2位以内が確定。

3大会連続となる決勝トーナメント進出が決まります。