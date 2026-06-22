熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。

【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『涙』 詩：和合亮一／朗読：渡辺舞音

※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。



「涙」 詩：和合亮一 朗読：渡辺舞音アナウンサー





あの日に泣いたからこそいまがあるあの日に地上に立って呆然とした乾いた大地に雨が降るようにわたしたちは泣き続けた一日百日一年千日すぐに止む雨ではなかったいつしか少しでも晴れ間を見つけたいそう願うようになった歳月に涙を拭くようにして空を見あげてあの日に泣きつづけたから明日は晴れる明日は風が吹くそう信じて



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