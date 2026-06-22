【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『涙』 詩：和合亮一／朗読：渡辺舞音
熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。
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※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。
「涙」 詩：和合亮一 朗読：渡辺舞音アナウンサー
泣いたからこそ
いまがある
あの日に
地上に立って
呆然とした
乾いた大地に
雨が降るように
わたしたちは
泣き続けた
一日
百日
一年
千日
すぐに
止む雨では
なかった
いつしか
少しでも
晴れ間を
見つけたい
そう願うようになった
歳月に
涙を拭くようにして
空を見あげて
あの日に
泣きつづけたから
明日は
晴れる
明日は
風が吹く
そう信じて
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