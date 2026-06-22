お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」有田哲平（55）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演し、長崎旅行でのエピソードを語った。

ラーメン好きで、かつてはラーメン関連の特番のMCを務めたこともある。この日、ゲスト出演したバイオリニスト葉加瀬太郎が挙げた数々の名店にも行ったことがあり、補足情報を加えていた。

ラーメン特集ながら、葉加瀬はちゃんぽんもピックアップした。ちゃんぽんといえば、長崎。有田も「長崎って、ちゃんぽんの原点みたいなところだから、長崎にちゃんぽん旅行で食べに行ったことがあるんです」と明かした。

煮立てためんに、野菜や魚介類など、具だくさんのあんを入れて食べるちゃんぽん。長崎には数々の名店がある。有田は「何店かは絞っていたんですよ」といい、タクシーの運転手に聞きながら訪ねようとしたが、まさかの提案をされたという。

「じゃあ行こうかなって、タクシーに乗って、運転手さんに、“すみません、ちゃんぽんのおいしいお店を教えて下さい”って言ったら、“いいよ〜。リンガーハット”って言われて」。スタジオは大きな笑いに包まれた。

リンガーハットといえば、長崎市のとんかつ店を母体に持つ企業が、74年にチェーン1号店をオープン。今や全国に店舗を展開し、長崎ちゃんぽんの名を広めた店として人気を博している。しかし、ちゃんぽんの本場でその名が出たことに、有田は驚いたようだ。

驚きはさらに続いた。「ゴルフ場に行って、キャディーさんに“どこがいいですか？”って聞いたら、“リンガーハットだね”って言われて。長崎の人、めちゃめちゃリンガーハット好きみたいです」と話していた。

葉加瀬も「長崎県民、リンガーハット好きな人、多いですよ」と納得。有田も「いっぱいあるのに、名店が。なのにリンガーハットって、凄いんですよ」と熱弁していた。