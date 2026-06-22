◇プロボクシング日本スーパーミドル級王座決定戦10回戦 京原和輝（博多協栄）《KO6回2分8秒》草村龍弥（一力）（2026年6月22日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーミドル級王座決定戦が行われ、同級2位の京原和輝（29＝博多協栄）が同級1位・草村龍弥（27＝一力）に6回KO勝ちし、新王者に輝いた。

初回、京原は軽快なステップでリングを駆け回りながら、右強打で相手の顔面を捉えるなどペースを掌握。ただ1回と5回終盤には草村の左ストレートをもろに被弾しふらつく場面も。途中採点ではジャッジ三者が草村を支持（48―47、49―46×2）した中で迎えた6回。右ストレート一撃でダウンを奪取。キャンバスに倒れ込んだ相手にそのまま10カウントを聞かせた。

地元・佐賀では保育士としても活動する二刀流ボクサーは「保育士をしながら子どもたちのために頑張り続けて良かった。これからも保育士とプロボクサーを両立していきたい」と目を赤くした。昨年4月に日本ミドル級タイトルマッチ10回王者の国本陸（六島）に2回KO負けを喫して以来、約1年2カ月ぶりの再起戦でベルトを巻き、感慨に浸った。

アマチュア経験のある草村に対し、自身は16年10月に4回戦でデビューしてからコツコツとキャリアを積み重ねてきた叩き上げ。「強い選手が大好きで、カウンターをもらって“上手だな”と思いながら戦っていた。楽しかった」と試合中は笑みを浮かべながら草村との戦いを楽しんだ。3回には偶然のバッティングで草村が倒れ込む場面もあり「自分の雑な部分が出て、頭が当たってしまったが（草村が）広い心で対応してくれた。ありがとうございます」と感謝した。

この日は過去に務めていた保育園の卒園生も会場に駆けつけ、リング上で“先生”を祝福。「子どもたちにいいところを見せられて良かった。先生も頑張っているから頑張ろう、と思って道を開いてほしい。頑張れ！」とエールも送っていた。