俳優の星野真里さん（44）が『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーランナーに決定し、意気込みを語りました。

21日放送のテレビ番組で、チャリティーランナーを務めることを自らの口で発表した星野さん。走ることを決意した背景には、娘さんの存在があったといい、「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患っていて、彼女と過ごしてきたこの10年間の中で、障がいのあるなしで子どもたちを分けられない。そういう社会になるといいなという願いがあるので、お引き受けさせていただきました」と明かしました。

今回の挑戦について事前に家族へ相談したという星野さんは娘の反応について「娘の方からは“やりな！”っていう、まず最初の一言目がそれだったので、大きく背中をドンと押してもらった感じです」と話しました。

ゴールデンウイークが明けた頃から練習を始めているという星野さん。ゴールしたらまず、何がやりたいか聞かれると「娘に抱きしめてもらいたいなって思っています」と答え、「娘も私から抱きしめられることが好きなんですけど、私も彼女の弱いながらも一生懸命、私の首にしがみついてくれる、その手の力とかとてもいとおしいので、それをしてもらうために最後まで頑張りたいなと思います」と語りました。

星野さんの走る距離については、今後の練習を重ねて決定するということです。

（6月22日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）