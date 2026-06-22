俳優奥智哉（21）、杢代和人（22）が22日、都内で、ダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0時半）記者会見に出席した。

人気BL漫画のドラマ化で、高校生男子2人のひと夏の恋と青春を描く。杢代は「気持ちをまっすぐ伝え合うところは人としてのピュアさが垣間見えて、夏の季節と相まってすてきな空間になっている」と自信をみせた。

共演は3回目で、互いの魅力をトーク。奥が杢代について「気配り屋さん。細かいところにすぐ気付く。そして、いつ見ても横顔がきれい」と語ると、杢代は「顔をほめられるのがいちばんうれしい」と笑顔。杢代は奥について「素直で正直でピュアな人。ごはんをきれいに食べます。現場のスタッフさん全員の名前を把握している」と話した。

撮影期間中には、互いに「雪駄（せった）」をプレゼントし合ったという仲良しエピソードも披露。さらに、杢代は自撮り写真を毎日撮ることを日課にしていたという。「今まで2人で一緒に写真を撮ったことがないなと思って、思い出を毎日、何かしら残しておきたいと思った」と話した。

奥は「若い青さ、エモエモなエネルギーを全身で感じてもらえたら」。杢代は「優しい気持ちを伝え合う作品なので、夏が来るたびに思い出してほしい作品」とアピールしていた。