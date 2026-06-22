猫が手で顔を隠して寝る4つの理由

猫が手で顔を隠して眠る姿はとても愛らしいものです。しかし、光や音など環境が影響していることもあり、改善が必要なケースもあります。ここでは、考えられる4つの理由について解説します。

1.室内の光がまぶしい

猫が手で顔を隠して眠る理由として外せないのが「まぶしいから」です。

猫の目には、タペタムと呼ばれる反射板のような役割を果たす組織があります。このタペタムの働きによって、猫の目は薄暗い環境でも周囲を見やすい一方で、明るさにはとても敏感です。人間では気にならない程度の光でもまぶしく感じたり、蛍光灯が発する細かな点滅を認識したりできるといわれています。

そのため、暗い室内で照明をつけたときや日差しが差し込んでいる窓辺では、光を遮ろうとして手で顔を覆いながら眠る姿が見られます。また、蛍光灯のちらつきを避けるためとも考えられています。

2.寝落ちしてしまった

伏せの姿勢でウトウトして、そのまま頭を下げて眠ってしまうケースもあります。すると、前足に顔をうずめるような状態で寝落ちすることになります。いわゆる「ごめん寝」の体勢です。

意図して顔を隠しているというよりも、うとうとしたままの流れで自然とその体勢になった結果といえます。ただし、この体勢で眠るのが好きで、伏せたまま眠りに落ちる猫もいるようです。

また、このようなごめん寝の体勢で眠っているときの多くは眠りの浅いレム睡眠で、なにかあればすぐに動き出せる状態だとも考えられています。

3.音がうるさい

猫の聴覚（可聴周波数）は人の約3倍の帯域を誇り、とくに高音に対する感度が優れています。そのため、人間には気にならない程度の電化製品の駆動音や高周波のノイズでもうるさいと感じられ、その不快感を避けるために顔をうずめて眠ることがあります。ごめん寝の体勢になると、顔が下を向くため自然と耳も下を向き、音を遮断しやすい体勢になるのです。

猫がうるさいと感じられる音には、テレビや家族の会話、外からの騒音などが考えられます。愛猫が顔を隠して寝る場所の周辺に、原因となる音の発生源がないか確認してみましょう。

4.ヘッドプレッシングの可能性

ごめん寝と見た目が似ているため見過ごされやすいのですが、床に顔を伏せて寝ている場合は「ヘッドプレッシング」の可能性があります。ヘッドプレッシングとは、床や壁などに頭を押しつける行動で、脳腫瘍や脳卒中などの脳疾患で見られる異常行動です。

同時に、呼びかけに反応しない、一点をじっと見つめている、同じ場所を行ったり来たりするなど、いつもと違う様子が見られる場合は速やかに動物病院を受診してください。

環境改善の必要は？

猫が手で顔を覆い隠すようにして寝ていても、その多くは一時的なもので、心配のいらないケースがほとんどです。ただし、睡眠環境に問題がある場合は、ストレスの蓄積や体調不良につながる可能性があります。頻繁に見られるようであれば、環境を見直し改善に努めましょう。

まぶしさが気になっている場合は、カーテンで日差しを遮ったり、寝床の位置を変えたりすることで改善することがあります。

音が原因と思われる場合は、できるだけ静かな場所で休める環境を整えましょう。テレビや人の話し声が届きにくい部屋へ寝床を移したり、外の騒音が気になる場合は窓から離れた場所に寝床を設置したりするのが有効です。

まとめ

人間でも、部屋が明るすぎたり騒がしかったりすると寝つきが悪くなるものです。それは猫も同じで、光や音が気になると落ち着いて眠れません。その不快な刺激を避けるために、手で顔を覆うような仕草を見せることがあります。

猫が顔を手で隠して眠るのは日常的な行動のひとつですが、頻繁に見られる場合は少し気にかけてあげる必要があるかもしれません。寝床に直射日光が当たっていないか、テレビや家電の音が気にならないかなど、猫が落ち着いて眠れる環境になっているか確認してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)