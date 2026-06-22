大好きな飼い主さんになでなでしてほしくて我慢できなかったのでしょうか。猫さんが見せた"とある行動"が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で32万再生を突破し、「あまりにも可愛すぎて、いいね100回くらい押しました」「可愛すぎる笑笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：撫でられ好きの『甘えん坊な猫』→机の下にいると思ったら…たまらなく可愛い行動】

なでなで大好きなあんちゃん

TikTokアカウント「キジトラあんちゃん」に投稿されたのは、キジトラ猫の「あん」ちゃんの可愛らしい行動。飼い主さんいわく、あんちゃんは撫でられるのが大好きで、とっても甘えん坊なのだそうです。

そんなあんちゃんはこの日、机の下からジーっと飼い主さんを見つめてきたのだとか。何か言いたげな表情で見つめてくるあんちゃん。すると次の瞬間、飼い主さんを見つめながら可愛すぎる姿を見せてくれたといいます。

秘技！「セルフなでなで」発動！

なんとあんちゃんは机の角に頭をスリスリさせる「セルフなでなで」を始めたのだとか！頭を机に当てて前後にスリスリすることで、飼い主さんに撫でてもらっている感覚を味わっているのでしょう。クリクリなお目目で飼い主さんを見つめながら「セルフなでなで」する姿は、あまりにも可愛くて破壊力バツグンです…！

その後スリスリし終わったあんちゃんは、「にゃー」と可愛らしく話しかけてきたそう。恐らく「セルフなでなで」をすることで、飼い主さんに「撫でてほしいにゃ」とアピールしたのかもしれませんね。甘えん坊なあんちゃん、可愛すぎます！

ぬいぐるみが撫でられていると…

そんな甘えん坊なあんちゃんは、飼い主さんがぬいぐるみを撫でていると、嫉妬した目を向けてくることもあるのだとか。アカウント内の別の投稿でその姿を確認することができ、本当に甘えん坊だということが伝わってきます。

自分が撫でられると嬉しそうで、他の子が撫でられると明らかに不満そうになるあんちゃん。そんなあんちゃんですが、飼い主さんが引き取った当初は、触ろうとすると逃げたりすることもあったそうです。でも、今は甘えん坊になっていることから、飼い主さんのことが大好きだということが伝わってきて、とってもホッコリしました。

自ら机に頭を擦り付けて「セルフなでなで」をするあんちゃん。その姿を見た人たちからは「なにそれきゃわいいねぇ～」「可愛すぎて心臓2秒止まった」「ほんとに世界でいちばんかわいい生き物ってねこさんじゃ、、、」「猫の頭ゴンとゴロニャーは最高！」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「キジトラあんちゃん」では、他にも撫でられて嬉しそうにするあんちゃんの様子などが投稿されており、その可愛い姿に癒やされますよ。

あんちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「キジトラあんちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。