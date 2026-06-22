田村淳、妻が描いた“大人気漫画”のイラストを公開「レベルがすごいw」 ネットも驚き「何じゃこりゃ」「尾田先生の絵かと思った」「奥様はプロの方ですか？」
タレントの田村淳（52）が21日、自身のXを更新。妻が描いたという“お絵描き”を披露し、驚きのクオリティに多くの反響が集まっている。
【写真】「プロの方ですか？」凄いクオリティ…！田村淳が公開した妻の『ONE PIECE』イラスト
田村は「妻のお絵描きのレベルがすごいw」とのコメントとともに、丁寧に鉛筆で描き込まれた人気漫画・アニメの『ONE PIECE』の“ルフィ”のイラストが描かれたスケッチブックの写真を披露。服の小物や背景など、細部まできっちりと描き込まれ、原作者も顔負けのクオリティとなっている。
フォロワーからは「何じゃこりゃ うますぎるだろ！」「尾田先生の絵かと思ったわウマ」「ちょっと描いてみたレベルを遥かに越えていますねぇ」「なるほど…奥さんが尾田さんだったのか」「すごすぎます 奥様はプロの方ですか？」「あの番組からオファーありそ」「めちゃめちゃうまいですね」「お絵描きのレベルじゃない」など、驚きの声が続々と寄せられている。
【写真】「プロの方ですか？」凄いクオリティ…！田村淳が公開した妻の『ONE PIECE』イラスト
田村は「妻のお絵描きのレベルがすごいw」とのコメントとともに、丁寧に鉛筆で描き込まれた人気漫画・アニメの『ONE PIECE』の“ルフィ”のイラストが描かれたスケッチブックの写真を披露。服の小物や背景など、細部まできっちりと描き込まれ、原作者も顔負けのクオリティとなっている。
フォロワーからは「何じゃこりゃ うますぎるだろ！」「尾田先生の絵かと思ったわウマ」「ちょっと描いてみたレベルを遥かに越えていますねぇ」「なるほど…奥さんが尾田さんだったのか」「すごすぎます 奥様はプロの方ですか？」「あの番組からオファーありそ」「めちゃめちゃうまいですね」「お絵描きのレベルじゃない」など、驚きの声が続々と寄せられている。