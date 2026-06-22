相方と「一緒に死にたい」カナメストーン、究極のコンビ愛！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）6月20日（土）放送は、第23回「コンビ愛♡確かめ選手権」。きしたかの（岸大将、高野正成）、カナメストーン（零士、山口誠）、ダウ90000から蓮見翔、飯原僚也、園田祥太が、コンビ愛を確かめ合う。
【動画】究極のコンビ愛！？ カナメストーン山口の夢は「一緒に死にたい」！
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。中学の同級生から20年以上の付き合いのきしたかの、中学からの同級生コンビで17年間も同居しているカナメストーン、さらにダウ90000からは蓮見と飯原、さらに先週放送の「お笑いを語れるBAR」で蓮見から散々な言われようだった園田も参加。
まずは、「相方から言われて一番嬉しかった言葉は？」との質問。きしたかのは、岸が高野の回答を予想。この話題から、高野はライブなどでみんなにイジられ始めると、相方である岸のボケをスルーしてしまうことがあると判明。しかし、高野は岸の声に対し「小せぇんだよ」とダメ出し。
高野の回答は、収録や取材などで“高野のことをどう思っているか聞かれた際”に岸が「単純のファンです」と言ってくれたこと。岸は「（高野は）俺にできないお笑いをやってくれる」とリスペクトし、高野も「（岸は）面白いと思いますよ」とコンビ愛を見せるが、「だから、もっと大きい声で」と続け再び声量へのダメ出し。
カナメストーンは、零士が山口の回答を予想。中学時代、まだお互いにあまり好きではなかった中、山口が零士へのツッコミで初めて笑いをとった時の、いわばカナメストーンが生まれた瞬間のエピソードを明かす。
山口の答えは「もし山口が犯罪をしたら俺は庇うね」との零士の言葉。山口も心の中でずっと思っていたそうで、「（零士と）一緒に死にたいってのが夢」と。さらに、「体が上下逆になった状態、勾玉みたいな状態で、寝ながら（2人で）骨になるのが夢」とのことで、これには仲良しコンビおぎやはぎも「俺らも仲が良い芸人って言われてたけど、俺たちなんて仲悪いわ」と驚く。
もし、山口に先立たれたら芸人を続けるかという問いかけに、零士は「やめるのが山口のためなのか、山口がいない世界でも続けるのが山口のためなのかっていうことですよね」と考え込む。
山口の「続けて欲しい」の言葉を聞いた零士は、「これを思い出して続けると思います」と宣言！ 最強のコンビ愛が伝わってきた。
ダウ90000は、蓮見が飯原の回答を予想。大学時代に気が滅入り地元の徳島へ帰っていた飯原が1年後に戻ってきた際、偶然再会した蓮見は、スクーターでのすれ違いざまにさらっと「おかえり」と声をかけたのだという。
本人たちに再現してもらったところ、あまりのドラマチックなやりとりにスタジオは大盛り上がり！ しかし、飯原の回答は…！？
この他、「今日の出演者の中で他の2組に負けていないと思うところは？」との質問も。高野からの、ダウ90000はガツガツしてないとの指摘に、「テレビに出たい欲求はある」と園田。しかし、蓮見によると、メンバーが引いている中で「（蓮見に次ぐ）2番手が園田になると、すごく良くないことになる事態が横行している」という困った事態が。これを受け、園田がコメントするが…園田の嘘を暴く！ また、カナメストーンは、YouTubeの作家と大喧嘩してクビにしたことが判明！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】究極のコンビ愛！？ カナメストーン山口の夢は「一緒に死にたい」！
ダウ90000の蓮見と飯原、ドラマチックな再会
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。中学の同級生から20年以上の付き合いのきしたかの、中学からの同級生コンビで17年間も同居しているカナメストーン、さらにダウ90000からは蓮見と飯原、さらに先週放送の「お笑いを語れるBAR」で蓮見から散々な言われようだった園田も参加。
まずは、「相方から言われて一番嬉しかった言葉は？」との質問。きしたかのは、岸が高野の回答を予想。この話題から、高野はライブなどでみんなにイジられ始めると、相方である岸のボケをスルーしてしまうことがあると判明。しかし、高野は岸の声に対し「小せぇんだよ」とダメ出し。
高野の回答は、収録や取材などで“高野のことをどう思っているか聞かれた際”に岸が「単純のファンです」と言ってくれたこと。岸は「（高野は）俺にできないお笑いをやってくれる」とリスペクトし、高野も「（岸は）面白いと思いますよ」とコンビ愛を見せるが、「だから、もっと大きい声で」と続け再び声量へのダメ出し。
カナメストーンは、零士が山口の回答を予想。中学時代、まだお互いにあまり好きではなかった中、山口が零士へのツッコミで初めて笑いをとった時の、いわばカナメストーンが生まれた瞬間のエピソードを明かす。
山口の答えは「もし山口が犯罪をしたら俺は庇うね」との零士の言葉。山口も心の中でずっと思っていたそうで、「（零士と）一緒に死にたいってのが夢」と。さらに、「体が上下逆になった状態、勾玉みたいな状態で、寝ながら（2人で）骨になるのが夢」とのことで、これには仲良しコンビおぎやはぎも「俺らも仲が良い芸人って言われてたけど、俺たちなんて仲悪いわ」と驚く。
もし、山口に先立たれたら芸人を続けるかという問いかけに、零士は「やめるのが山口のためなのか、山口がいない世界でも続けるのが山口のためなのかっていうことですよね」と考え込む。
山口の「続けて欲しい」の言葉を聞いた零士は、「これを思い出して続けると思います」と宣言！ 最強のコンビ愛が伝わってきた。
ダウ90000は、蓮見が飯原の回答を予想。大学時代に気が滅入り地元の徳島へ帰っていた飯原が1年後に戻ってきた際、偶然再会した蓮見は、スクーターでのすれ違いざまにさらっと「おかえり」と声をかけたのだという。
本人たちに再現してもらったところ、あまりのドラマチックなやりとりにスタジオは大盛り上がり！ しかし、飯原の回答は…！？
この他、「今日の出演者の中で他の2組に負けていないと思うところは？」との質問も。高野からの、ダウ90000はガツガツしてないとの指摘に、「テレビに出たい欲求はある」と園田。しかし、蓮見によると、メンバーが引いている中で「（蓮見に次ぐ）2番手が園田になると、すごく良くないことになる事態が横行している」という困った事態が。これを受け、園田がコメントするが…園田の嘘を暴く！ また、カナメストーンは、YouTubeの作家と大喧嘩してクビにしたことが判明！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！